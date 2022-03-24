منظمات إنسانية: بلغنا معلمًا مأساويًا في عدد اللاجئين الفارّين من أوكرانيا بأقل من شهر واحد

أكدت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية إن "أكثر من 3.5 مليون لاجئ فرّوا من أوكرانيا في غضون ما يقرب من شهر منذ غزو روسيا لأوكرانيا"، مشيرين إلى الاحتياجات الهائلة بين الوافدين الجدد.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ماثيو سالتمارش: "لقد تجاوزنا الآن معلم الـ 3.5 مليون من حيث عدد اللاجئين، والعدد الإجمالي هو 3.557 مليون لاجئ، وهو حقًا معلم مأساوي آخر لشعب أوكرانيا، وقد تم الوصول إليه في أقل من شهر واحد بقليل".

وأضاف: "بالطبع نحن على علم بهذه التقارير، لكننا للأسف لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد أي شيء."

وتابع أن أي نقل أو حركة للسكان يجب أن يتم طواعية وبكرامة: "كما قلت في الإحاطة الأخيرة، لم تشارك مفوضية اللاجئين في مفاوضات الممر الآمن للمدنيين".

من جانبها، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بولندا د. بالوما كوتشي، إن جارة أوكرانيا (بولندا) استقبلت "حوالي مليوني شخص، أي حوالي 61 في المائة من اللاجئين في بولندا".

وقالت: "الوصول إلى الرعاية الصحية في أوكرانيا مقيّد للغاية. علاوة على ذلك، يأتي اللاجئون من رحلة طويلة وصعبة وخطيرة، كما تعلمون، إلى أن يصلوا إلى بولندا."

وأردفت أن الأطفال يسافرون لأيام بدون طعام مناسب، وهم متعبون وقلقون.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية أن العديد من اللاجئين لديهم أيضاً احتياجات مزمنة تتطلب مساعدة عاجلة، حيث لم يعد من الممكن علاجهم داخل أوكرانيا بسبب تهديد العنف المميت.

وتابعت قائلة: "هناك عدد هائل من كبار السن اللاجئين الذين يأتون، بدون أدويتهم لعدة أيام، يأتون بمرض السكري اللاتعويضي (النوع 2)، مع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى، وبالطبع لدينا نساء حوامل لا يتلقين رعاية ما قبل الولادة".

وبين 24 شباط/فبراير 2022 و21 آذار/مارس 2022، قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان انه تم تسجيل وفاة 953 مدني (192 رجلا، 142 امرأة، 12 فتاة و26 ولدا، و40 طفلا، و541 شخصا بالغًا لم يتم تحديد النوع الاجتماعي حتى الآن).

المصدر:يونيوز