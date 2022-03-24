بوليانسكي: لم نخطط أو نوجه ضربات لأي منشآت أوكرانية تُخزَن أو تُنتج فيها مواد سامة

أكد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إن القوات الروسية "لم تخطط قط أو توجه ضربات لأي منشآت أوكرانية تُخزَن أو تُنتج فيها مواد سامة".

وأضاف بوليانسكي في تصريح صحافي أنه "من الواضح أن السلطات القومية الأوكرانية، بتشجيع من الدول الغربية، لن تتوقف عند أي شيء لترهيب شعبها وتشن هجمات لاتهام روسيا".

كما أكد بوليانسكي إن "تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متناقضة".

وتابع في تصريحه: "لقد استمعنا إلى العديد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي، والتي تتناقض مع بعضها البعض. وهناك فريق من زملائي يتفاوضون مع الجانب الأوكراني. وهم يقيمون إذا ما كانت تصريحات الجانب الأوكراني جادة أم لا، ويناقشون العديد من القضايا".

وأكد أن "الجانب الروسي حتى الآن ليس متحمسا للغاية بشأن نهج المفاوضين الأوكرانيين".

وأشار بوليانسكي إلى أن "الغرض من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليس تغيير النظام. ونريد اجتثاث النازية من أوكرانيا".

وكانت قد تبادلت روسيا الاتهامات مع الولايات المتحدة وبريطانيا في الأمم المتحدة، بشأن احتمال شن هجوم بأسلحة كيماوية في أوكرانيا، لكن لم يقدم أي منها دليلا.

المصدر:يونيوز