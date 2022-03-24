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بالصورة: رالي السيارات الكلاسيكية في اصفهان
أقیم الیوم الثلاثاء رالي السيارات الكلاسيكية بمناسبة عيد النوروز من جسر "خواجو" علی نهر زاینده رود الى شارع "جهارباغ" (الحدائق الاربعة) في اصفهان وسط البلاد .
رمز الخبر:
۶۴۷۲۹
تأريخ النشر:
23 March 2022
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