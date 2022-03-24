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السفير الهندي لدى الامم المتحدة: الـ"نوروز" يجسد قيم التسامح والتماسك والأخوة في العالم

وتجدر الاشارة ايضا بان مندوب وسفير ايران الدائم لدى المنظمة الاممية "مجيد تخت روانجي"، تراس هذا الاجتماع بحضور الامين العام ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة.
رمز الخبر: ۶۴۷۲۷
تأريخ النشر: 23 March 2022

اعتبر السفير الهندي لدى منظمة الامم المتحدة في نيويورك "تياس تيرمورتي"، ان عيد الـ"نورور" يجسد القيم الانسانية السامية بالتسامح والتماسك والاخوة في العالم.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" على هامش "الاحتفال العالمي بعيد الـنوروز" الذي اقيم بمقر المنظمة الاممية اليوم الاربعاء، هنأ تير مورتي، "شعوب العالم جميعا، لهذه المناسبة المميزة"؛ مبينا ان "المجتمع الفارسي في الهند" يحتفل بحلول عيد النوروز سنويا.

واضاف : رسالتي (لمناسبة حلول عيد النوروز) هي ان نضم صوتنا الى الجميع ليعمّ السلام والتالف بين القلوب في العالم اجمع.

وعن المجتمع الفارسي في الهند، اوضح "تير مورتي" ان الاقوام الفارسية جاءت الى البلاد منذ الف و300 عام، وقد حافظ المجتمع الهندي على هوية وتراث هذا المجتمع في اطار التعايش السلمي السائد بين الاقوام جميعا.

واكد السفير الهندي لدى مقر الامم المتحدة في نيويورك، ان تراث المجتمع الفارسي مترابط بعمق مع التقدم والحداثة الهندية؛ منوها في هذا السياق بدور الشخصيات الفارسية البارزة التي ساهمت في استقلال وتحرير الهند من سطوة الاستعمار البريطاني وبلوغه مرحلة الازدهار والنمو الاقتصادي والثقافي.

يذكر ان ملتقى "احياء يوم النوروز العالمي" انعقد عبر الفضاء الالكتروني اليوم الاربعاء والذي يصادف ثالث ايام "عيد النوروز" وراس السنة الفارسية (1401 هـ ش)، بحضور ممثلين عن 11 دولة تحتفل سنويا بهذه المناسبة العريقة.

وتجدر الاشارة ايضا بان مندوب وسفير ايران الدائم لدى المنظمة الاممية "مجيد تخت روانجي"، تراس هذا الاجتماع بحضور الامين العام ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة.

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