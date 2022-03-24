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جذور الأزمة في أوكرانيا تعود إلى سياسات واشنطن

كما يشارك نحو 1000 مندوب من 115 دولة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس منذ اكثر من 130 عاما كأول منظمة سياسية متعددة الاطراف في العالم تشجع على التعاون والحوار بين الدول كافة.
رمز الخبر: ۶۴۷۲۶
تأريخ النشر: 23 March 2022

قال رئيس الوفد الإيراني إلی مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في اندونسیا "مجتبی رضاخواه": إن الأزمة الأوكرانية متجذرة في السياسات والقرارات الأمريكية، مؤکدا ان موقف إيران الثابت والمبدئي هو وقف الحرب والعنف في جميع أنحاء العالم.

واضاف رضا خواه يوم الثلاثاء في كلمة امام الدورة الـ 144 لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في إندونيسيا : ان الأزمة الأوكرانية متجذرة في القرارات السياسية والعسكرية الأمريكية، معتبرا ان سياسة المعايير المزدوجة ليست طريقة مؤثرة للتعامل مع الحرب في العالم سواء في اليمن أو في أوكرانيا.

واكد ان موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية حیال الحرب في اوکرانیا، هو الحل السلمي ووقف الحرب في هذه المنطقة، مصرحا ان إيران تدعو أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية وبدء المفاوضات على الفور.

وانطلقت في إندونيسيا، يوم الأحد الماضي، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 تحت عنوان "حشد البرلمانات للعمل في شأن تغير المناخ"، وذلك بحضور الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، ومشاركة وفد برلماني ايراني برئاسة مجتبى رضا خواه.

كما يشارك نحو 1000 مندوب من 115 دولة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي تأسس منذ اكثر من 130 عاما كأول منظمة سياسية متعددة الاطراف في العالم تشجع على التعاون والحوار بين الدول كافة.

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