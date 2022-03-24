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تنزانيا ترحّب بعرض ايران لتدريب نسائها في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات الصغيرة

وينعقد الاجتماع السنوي الـ66 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ يوم الاثنين 14 آذار / مارس، بعد توقف دام عامين بسبب تفشي فيروس كورونا.
رمز الخبر: ۶۴۷۲۴
تأريخ النشر: 23 March 2022

أعلنت مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة انسيه خزعلي ، خلال اجتماعها مع وزيرة شؤون المرأة التنزانية ، استعداد إيران لتعليم النساء والفتيات التنزانيات في مجال تكنولوجيا المعلومات ومهارات الصناعات الصغيرة ، وهو الامر الذي لقي الترحيب من الجانب التنزاني.

جاء ذلك خلال لقاء مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المرأة والأسرة انسيه خزعلي ، مع وزيرة تنمية المجتمع وشؤون المرأة التنزانية دوروثي غواجيما، على هامش الاجتماع السادس والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في نيويورك.

واشارت خزعلي إلى العلاقات الطيبة بين إيران وتنزانيا ، منوهة إلى أنشطة المرأة الإيرانية وبعض قدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت مساعدة رئيس الجمهورية استعداد إيران لتعليم الفتيات والنساء التنزانيات في هذه المجالات ، وكذلك المهارات في الصناعات الصغيرة والتحويلية.

من جانبها استعرضت وزيرة تنمية المجتمع وشؤون المرأة التنزانية أنشطة الوزارة ، والتي تشمل مجموعة متنوعة من القضايا ، بما في ذلك المعاقون ، وربات الأسر ، والقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي ؛ ورحبت باقتراح إيران وأعربت عن أملها في التعرف، خلال زيارتها لإيران، على قدرات المرأة الإيرانية.

وينعقد الاجتماع السنوي الـ66 للجنة وضع المرأة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ يوم الاثنين 14 آذار / مارس، بعد توقف دام عامين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتشارك الاجتماع ، الذي سيستمر حتى 25 مارس 2022 ، مسؤولات نسويات رفيعة المستوى.

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