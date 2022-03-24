رئيسي يهنئ لمناسبة اليوم الوطني في باكستان

وفي برقية التهنئة الى نظيره الباكستاني "عارف علوي"، نوّه رئيس الجمهورية بالعلاقات القائمة على اسس المودة بين طهران واسلام اباد؛ متطلعا الى توسيع وتعزيز هذه الاواصر اكثر من اي وقت مضى.

ابرق رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، اليوم الاربعاء، الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الباكستانيين، مهنئا لمناسبة ذكرى اليوم الوطني في هذا البلد.

وفي برقية التهنئة الى نظيره الباكستاني "عارف علوي"، نوّه رئيس الجمهورية بالعلاقات القائمة على اسس المودة بين طهران واسلام اباد؛ متطلعا الى توسيع وتعزيز هذه الاواصر اكثر من اي وقت مضى.

كما ابرق "رئيسي" بالتهنئة الى رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان"؛ مؤكدا فيها على "توطيد علاقات المودة والاخوة اكثر فأكثر بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الاسلامية الباكستانية، في ضوء روح التالف والتعاون لدى قادة البلدين وبما يشمل مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".