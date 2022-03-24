مدير سلامة الطيران المدني: لم نعثر على ناجين أو الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المحطمة

أعلن مدير ​سلامة​ الطيران في إدارة الطيران المدني في ​الصين​، تشو تاو، أنه لم يتم العثور على ناجين بعد أكثر من 30 ساعة من حادث ​تحطم طائرة​ بوينغ-737 تابعة لشركة طيران شرق الصين في منطقة جبلية بجنوب ​البلاد​ وعلى متنها 132 شخصًا..

وأوضح في افادة صحافية مساء أمس الثلاثاء، أنه نظرًا لعدم تحديد موقع الصندوقين الأسودين بعد، فقد اعتبرت السلطات أنه من السابق لأوانه معرفة أسباب الحادث الذي أدى إلى سقوط الطائرة بشكل شبه عمودي، بعد أن كانت الطائرة تقوم برحلة من مدينة كونمينغ إلى كانتون. ويُعتقد أن الركاب جميعهم صينيون".

واضاف: "بما أن التحقيق بدأ للتو، فإننا غير قادرين على تكوين رأي واضح حول أسباب الحادث بناء على المعلومات المتوفرة لدينا".

هذا وقدمت الشركة مساء الإثنين تعازيها الحارة إلى أهالي الضحايا من دون أن تعلن حصيلة للخسائر البشرية.

وكانت ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أنه لم يتم العثور على ناجين من طائرة الخطوط الجوية الصينية الشرقية التي تحطمت وعلى متنها 132 شخصاً في جنوب الصين.

وعُثر على حطام الطائرة ولكن لم يتم العثور على أحد على قيد الحياة، حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني، بعد نحو 18 ساعة من تحطم الطائرة.

وشارك المئات من عمال الإطفاء والإنقاذ في جهود البحث.

المصدر:يونيوز