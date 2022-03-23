حماس: حرب روسيا في اوكرانيا تضعف العناصر الأجنبية القوية الداعمة لاسرائيل

تحدث القيادي في حركة حماس محمود الزهار عن تأثير الأزمة الروسية الاوكرانية على القضية الفلسطينية قائلاً: "لا شك أن الذي يجري هدفه إضعاف كل العناصر الأجنبية القوية وذات الطاقات الجبارة التي تدعم الكيان الاسرائيلي".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، دعا الزهار "المقاومة في المنطقة للتوحد حتى تحرير كل فلسطين، وعندها نتخلص من وباء الاستكبار الأجنبي الذي تسبب في تفريق الامة واستنزاف ثرواتها".

وأضاف الزهار: "على الدول العربية أن تضع أيديها بأيدي بعض لتحقق النصر وإستعادة الجميع اراضيهم وتوحيد الصف والكلمة".