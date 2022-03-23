الأمن القومي: حل بعض القضايا بين طهران ولندن أدى للإفراج عن البريطانية نازنين زاغري

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي أن نازنين زاغري (الجاسوسة المفرج عنها أخيرا في صفقة مع بريطانيا) تمت محاكمتها في محكمة إيرانية مستقلة، وقضت فترة محكوميتها.

وفي تصريح خاص لوكالة يونيوز للأخبار، أشار عموئي إلى أن الحكومة البريطانية تسعى لاستقطاب حسن نية نظيرتها الايرانية من خلال العلاقات بينهما، لافتا الى ان طهران اكدت ان السلطة القضائية كيان مستقل، والقاضي هو من يحاكم الأشخاص على جرائمهم.

وأضاف عموئي، أن الحكومة الإيرانية ابرزت حسن نيتها أيضا في بعض القضايا، كتهيئة الشروط القضائية اللازمة حتى تم الإفراج عنها، معربا عن اعتقاده بان حل بعض القضايا بين البلدين وإظهار حسن النية من قبل الطرف البريطاني، أدى الى عودة نازنين الى عائلتها، لافتا الى ان نازنين إيرانية، وعائلتها في ايران، وحوكمت في محكمة إيرانية، والقانون الايراني لا يلحظ الجنسيات الأخرى.