النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۵مشاهدات
‍ پ

الأمن القومي: حل بعض القضايا بين طهران ولندن أدى للإفراج عن البريطانية نازنين زاغري

رمز الخبر: ۶۴۷۰۶
تأريخ النشر: 23 March 2022

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي أن نازنين زاغري (الجاسوسة المفرج عنها أخيرا في صفقة مع بريطانيا) تمت محاكمتها في محكمة إيرانية مستقلة، وقضت فترة محكوميتها.

وفي تصريح خاص لوكالة يونيوز للأخبار، أشار عموئي إلى أن الحكومة البريطانية تسعى لاستقطاب حسن نية نظيرتها الايرانية من خلال العلاقات بينهما، لافتا الى ان طهران اكدت ان السلطة القضائية كيان مستقل، والقاضي هو من يحاكم الأشخاص على جرائمهم.

وأضاف عموئي، أن الحكومة الإيرانية ابرزت حسن نيتها أيضا في بعض القضايا، كتهيئة الشروط القضائية اللازمة حتى تم الإفراج عنها، معربا عن اعتقاده بان حل بعض القضايا بين البلدين وإظهار حسن النية من قبل الطرف البريطاني، أدى الى عودة نازنين الى عائلتها، لافتا الى ان نازنين إيرانية، وعائلتها في ايران، وحوكمت في محكمة إيرانية، والقانون الايراني لا يلحظ الجنسيات الأخرى.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سباق بين عملية التسليح الغربية ومحاولة تحقيق أهداف الخطة الروسية في الاراضي الاوكرانية
افتتاح معرض فلسطين الدولي لرسوم الكاريكتير بمشاركة رسامين من 36 دولة
المساعي الدبلوماسية لايجاد تهدئة تترنح على حافة التهديد بالعقوبات ضد روسيا
حماس: حرب روسيا في اوكرانيا تضعف العناصر الأجنبية القوية الداعمة لاسرائيل
الأمن القومي: حل بعض القضايا بين طهران ولندن أدى للإفراج عن البريطانية نازنين زاغري
الأمن القومي: اللوبي الصهيوني-الغربي يلعب دورا في ابطاء توصل مفاوضات فيينا الى نتيجة
الإعلام العبري يكشف عن اتفاق أمني بين إسرائيل والمغرب
اضطراب في سعر صرف الدولار بسبب إضراب المصارف
الجهاد الإسلامي: عملية النقب شرارة الانتفاضة ضد التهجير والأسرلة
مجلس الوزراء يؤكد أهمية الدور الجوهري لاتفاق "أوبك+" في توازن أسواق النفط واستقرارها
فصائل المقاومة تبارك عملية الطعن في بئر السبع
غوتيريش: الشعب الأوكراني يعاني جحيما طالت تبعاته العالم أجمع وحان الوقت لوقف القتال
منصب رئيس الجمهورية يضع الاتحاد والديمقراطي على مفترق طرق
إحياء الذكرى السنوية الـ18 لاغتيال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين
محادثات مستمرة مع دمشق لإعادة العراقيين بمخيم الهول شمال شرق سوريا
طوكيو تعرب عن غضبها بسبب إنهاء روسيا المفاوضات بشأن جزر الكوريل
بايدن: لا نمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا وبوتين فشل في تقسيم الناتو
لا ناجين بعد العثور على حطام الطائرة التي تحطمت جنوب البلاد
18 عامًا على استشهاد مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين
السلطات الاسترالية تعيد الى الهند 29 قطعة أثرية بينها ست قطع للعبادات الهندوسية
رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي ويبحثان العلاقات الثنائية
القوات الروسية توسع هجومها في مدينة ماريوبول جنوباً وتكثف من ضرباتها على المراكز العسكرية
نواب مستقلون يؤكدون توجههم للبرلمان السبت المقبل لانتخاب الرئيس
اللجنة الدستورية السورية تختتم اليوم الأول من الجولة السابعة لاجتماعاتها
محادثات غير معلنة بين القوى السياسية قبل جلسة البرلمان السبت المقبل
في ثاني زيارة خلال 6 أشهر.. رئيس وزراء الاحتلال يلتقي السيسي في القاهرة
مستعد للتباحث مع بوتين.. وحلول الوسط المحتملة يجب طرحها على الاستفتاء بأوكرانيا
حظر فيسبوك وانستغرام في موسكو بتهمة القيام بـ"أنشطة متطرفة"
البرهان يزور السعودية بعد الإمارات وجنوب السودان واوغندا
ريابكوف: العلاقات الروسية الأمريكية على وشك الانهيار وعلى واشنطن التوقف عن التصعيد
پرطرفدارترین عناوین
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد في أفغانستان