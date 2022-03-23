الأمن القومي: اللوبي الصهيوني-الغربي يلعب دورا في ابطاء توصل مفاوضات فيينا الى نتيجة

أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري ان مفاوضات فيينا ستكون نتيجتها رابح-رابح، وليست خاسر-خاسر ولا خاسر-رابح، لافتا الى انه حتى تعود ايران الى الالتزام بالاتفاق النووي يجب ان تتحقق القضايا المحقة لها، والمتمثلة بالإلغاء الكامل للحظر المفروض عليها منذ 40 عاما من قبل الغرب بقيادة أمريكية.

وشدد حيدري، في مقابلة خاصة مع وكالة يونيوز في طهران، ان رفع الحظر خط أحمر بالنسبة لإيران ولن تتنازل ذرة عنه، لأن الدولة والمصالح القومية هي بذات الأهمية لها، مشيرا الى ان الطرف المفاوض 4+1 أراد الحصول على مزيد من الامتيازات، مقابل إعطاء امتيازات اقل في المفاوضات، انما ايران لم تقبل، وبشكل حاسم ويقيني ستعود طهران للاتفاق بعد رفع كامل للحظر.

ولفت إلى أن المفاوضات متقدمة إلى حد كبير، وأن اللوبي الصهيوني والغربي والعربي يلعب دورا الى حد ما في ابطاء توصلها الى نتيجة.