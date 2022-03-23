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الإعلام العبري يكشف عن اتفاق أمني بين إسرائيل والمغرب

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن شرطة الإحتلال الإسرائيلية اتفقت مع الشرطة المغربية على تسليم المجرمين الإسرائيليين الذين يتواجدون على أراضيها، رغم عدم وجود اتفاق تسليم رسمي بين الطرفين.
رمز الخبر: ۶۴۷۰۴
تأريخ النشر: 23 March 2022

وأشارت القناة "13" العبرية في تقرير لها إلى أنه "نتيجة لهذا الاتفاق، فإنه من المتوقع خلال الأيام القريبة القادمة أن نشهد تطورات دراماتيكية بكل ما يتعلق بهذا التعاون، وأن نرى مجرمين ومطلوبين للتحقيقات يهبطون في إسرائيل".

في سياق متصل، كشفت القناة "13"في وقت سابق أنه "على ضوء دفء العلاقات بين إسرائيل وتركيا، والاجتماع بين الرئيسين الإسرائيلي والتركي، يتسحاق هرتسوغ ورجب طيب أردوغان، ستقدم الشرطة الإسرائيلية لتركيا قائمة بأسماء مجرمين مطلوبين بغرض تسليمهم، حيث يأتي هذا بعد تسليم تركيا أحد المجرمين الأسبوع الماضي".

المصدر:يونيوز

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الإعلام العبري يكشف عن اتفاق أمني بين إسرائيل والمغرب
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