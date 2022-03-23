اضطراب في سعر صرف الدولار بسبب إضراب المصارف

احدثَ اضرابُ المصارفِ اضطراباتٍ في سعرِ صرفِ الدولار، ومنعِ الافِ اللبنانيينَ من الاستفادةِ من السحوباتِ الماليةِ لتأمينِ ابسطِ مُقوِّماتِ الحياة.

هكذا هو المشهد في اليوم الاول لإضراب المصارف. هادئ في الظاهر، ولكنه في الباطن صب للزيت على الدولار حتى يشتعل اكثر، ويحرق ما لم تأت عليه بشكل كاف بعد اجراءات المصارف على امتداد سنوات وعقود.

مع هذا الضرر، ستواصل جمعية المصارف ما بدأته من اضراب حتى الثلاثاء، مانعة الاف اللبنانيين من سحب ما تبقى من وراتبهم وما يتلقونه من تحويلات من المغتربين لمساعدتهم في تامين مقوماتهم الاساسية للحياة، ردا على ملاحقة المصرفيين من قبل القضاء، وهذا يعني مزيدا من الضرر الذي سيسببه ارتفاع اضافي للدولار.

محاولة المصارف لمواجهة القضاء باللجوء الى الاضراب هي محاولة اخرى للمحاضرة بالعفة التي لن تساهم سوى بمزيد من النقمة العارمة من قبل المواطنين وخاصة المودعين الذي يؤكدون ان المصارف وعلى رأسها جمعية المصارف ومن فوقهم حاكم المصرف هم المسؤولون عن تضييع الودائع.

تثبت المصارف مجددا، انها لا تملك سوى ان تبتز وهذه المرة ابتزاز بوجه المودعين والقضاء معا.

المصدر:يونيوز