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الجهاد الإسلامي: عملية النقب شرارة الانتفاضة ضد التهجير والأسرلة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن عملية النقب هي شرارة الانتفاضة ضد التهجير والأسرلة، مؤكدةً على أن جذوة الانتفاضة ستبقى مشتعلة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.
رمز الخبر: ۶۴۷۰۲
تأريخ النشر: 23 March 2022

وباركت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي، العملية المزدوجة والمباركة التي نفذها الشهيد المجاهد والأسير المحرر محمد غالب أبو القيعان، من بلدة حوارة بالنقب المحتل والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين صهاينة.

وأكدت أن هذه العملية المباركة، جاءت نتيجة طبيعية ورداً مشروعاً على سادية الاحتلال وجرائم قطعان المستوطنين بحق أهلنا وشعبنا في النقب والقدس والضفة والداخل المحتل.

وحيت الحركة، الروح المقاتلة، وشجاعة وإقدام الشهيد البطل محمد أبو القيعان، الذي انتقم لمعاناة شعبنا، وبلغ رسالته بالدم، أنه لا أمان للاحتلال على أرضنا، ولا لتمرير سياسة التهجير والأسرلة على شعبنا الأصيل في النقب، وأن جذوة الانتفاضة ستبقى مشتعلة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

وباركت لأهلنا وشعبنا الثائر هذه الانتفاضة الجديدة، وهذا التحدي المذهل في وجه القتلة والغاصبين، الذي يثبت فيه شعبنا يوماً بعد يوم أصالته وهويته ورفضه للاحتلال والاستيطان ومقاومته بكل السبل.

ودعت، جماهير شعبنا في القدس والنقب والضفة والداخل المحتل، إلى تصعيد العمل المقاوم، فقد آن أوان الانتفاضة صفا واحدا وبنيانا مرصوصا، ومواجهة الاحتلال على نقاط التماس وعلى حدود الوطن السليب.

وأكدت، الحركة على أنها لن تتخلى عن واجبها وجهادها ومقاومتها في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وسيبقى الواجب فوق الإمكان، حتى تضع الحرب أوزارها في باحات الأقصى المباركة.

وتقدمت بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد محمد أبو القيعان في بلدة حورة بالنقب، سائلين الله أن يكون دمه شرارة النصر والتحرير على طريق فلسطين كل فلسطين.

المصدر:يونيوز

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