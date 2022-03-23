فصائل المقاومة تبارك عملية الطعن في بئر السبع

باركت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عملية الطعن التي نفذها فلسطيني في بئر السبع وأسفر عنها سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين.

وتوجه المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع بالتحية لمنفذ العملية البطولية في بئر السبع المحتلة. وقال، "نؤكد أن معركتنا مع الاحتلال ماضية، ولن تتوقف حالة الاشتباك الدائمة."

وأشادت حركة الجهاد في فلسطين، بعملية الدهس والطعن التي نفذها فلسطيني في مدينة بئر السبع مساء يوم الثلاثاء، وأدت إلى مقتل مستوطنتين اثنتين، وإصابة آخرين، وارتقاء منفذ العملية.

وأكدت حركة الجهاد على لسان الناطق باسمها طارق سلمي، أن الفعل المقاوم سيردع الاحتلال، مبينا أن عملية بئر السبع تأتي في السياق الطبيعي للرد على جرائم الإرهاب الصهيوني في النقب المحتل. وقال سلمي، سيدرك الاحتلال مرة أخرى أن شعبنا لن يستسلم ولن يُسقط لواء الجهاد والمقاومة".

بدورها، باركت حركة الأحرار العملية البطولية المزدوجة في بئر السبع والتي تؤكد أن خيار المقاومة متأصل في نفوس أبناء شعبنا الثائر الذي لن يستكين أو يتراجع حتى تحقيق أهدافه ولجم الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان لها، "هذه العملية تؤكد أنه لا أمن ولا أمان للاحتلال على أرضنا وأن ثمن جرائمه التي لن تسقط بالتقادم سيدفعها على يد شبابنا الثائر في ميادين الضفة والقدس والنقب والداخل المحتل."

وتابعت، "ونحن ننعى الشهيد البطل الذي أثلج صدورنا ندعو أبناء شعبنا لتنفيذ المزيد من العمليات البطولية والنوعية ضد الاحتلال."

لجان المقاومة في فلسطين، قالت نبارك عملية الطعن البطولية في مدينة بئر السبع ونعتبرها الرد والطريق الوحيد لكنس الاحتلال ومواجهة جرائمه المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا.

المصدر:يونيوز