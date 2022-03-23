غوتيريش: الشعب الأوكراني يعاني جحيما طالت تبعاته العالم أجمع وحان الوقت لوقف القتال

أكدت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يجري اتصالات لوقف الحرب في أوكرانيا، وقال ان "الشعب الأوكراني يعاني جحيما طالت تبعاته العالم أجمع ونسعى لوقف الأعمال العدائية". واضاف "بكل المقاييس وبأدق الحسابات حان الوقت لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام".

أكدت الأمم المتحدة أنها تجري اتصالات لوقف ما وصفته بالأعمال العدائية في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، والتي ينقضي بعد أيام شهرها الأول، مشيرة إلى بوادر تقدم في المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافي "يعاني الشعب الأوكراني من جحيم حقيقي، وتصل تبعات ذلك في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة التي تهدد بالتحول إلى أزمة جوع عالمية".

وذكر المسؤول الاممي الارفع أن "عشرة ملايين أوكراني أجبروا على ترك ديارهم، وهم في طريقهم للرحيل. والحرب لا تبدو متجهة إلى التوقف".

واوضح أنه "منذ بدء الحرب في ​أوكرانيا​ شاهدنا معاناة بشرية ودمارا كبيرا"، متسائلاً: "كم من روح ستزهق، وكم من ​ماريوبول​ ستدمر قبل إدراك أن هذه الحرب لا منتصر فيها".

ودعا غوتيريش، في نفس الوقت، إلى التفاؤل، قائلا "من خلال تواصلي مع مختلف الجهات الفاعلة، تظهر عناصر من التقدم الدبلوماسي في الأفق بشأن العديد من القضايا الرئيسية. هناك ما يكفي على الطاولة لوقف الأعمال العدائية".

وأكد أن "هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها. عاجلاً أم آجلاً، سيتعين عليها الانتقال من ساحة المعركة إلى طاولة السلام".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على انه "آن الأوان لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام وإنهاء هذه الحرب الفظيعة".

ونوه غوتيريش أنه "بكل المقاييس وبأدق الحسابات حان الوقت لوقف القتال وإعطاء فرصة للسلام".

هذا وجرت 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، على أراضي بيلاروس؛ ومن ثم جرى استئناف الجولات، عبر تقنية الاتصال المرئي. وتم التوصل إلى تفاهم بشأن توفير ممرات إنسانية مشتركة لإجلاء المدنيين، وإيصال المواد الغذائية والأدوية إلى المحتاجين.

ويذكر أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

المصدر:يونيوز