إحياء الذكرى السنوية الـ18 لاغتيال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين

أحيا الفلسطينيون اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الـ18 لاغتيال الإحتلال الإسرائيلي زعيم ومؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، والذي أحدث هزة كبيرة فلسطينيا وعربيا ودوليا، ونعاه كل أحرار العالم.

وأكّد القيادي في حركة حماس حماد الرقب خلال مشاركته في احياء الذكرى الـ18 لاغتيال الشيخ ياسين أنّ ذكرى الشهيد الشيخ من غير الممكن أن تنتهي، وأنّ الشيخ ترك وراءه مئات الآلاف من المحبين والمجاهدين.

بدوره أشار القيادي في حركة حماس محمود الزهار إلى أنّه عندما تتحرر فلسطين سيكون للشيخ ياسين فضل كبير، وأنه عندما يصبح هناك تغير في الجغرافيا السياسية في المنطقة فسيكون الشيخ ياسين واحد من الذين أسسوا لهذا المنهج.

من جهته قال القيادي فى حركة الجهاد الاسلامي خضر حبيب "حقيقة الشيخ أحمد ياسين هو أيقونة من أيقونات المقاومة وأيقونات الدفاع عن القضية الفلسطينية" وأضاف حبيب "هذا الرجل أودع فيه الله سر عظيم جدا ونحن نقول الشيخ أحمد ياسين سيبقى أيقونة ورمز للدفاع والنضال عن القضية الفلسطينية".

يذكر أنه وفي مثل هذا اليوم، كان الشيخ ياسين خارجا من مسجد المجمع الإسلامي الذي أسسه في غزة بعد أن أدى صلاة الفجر، عندما استهدفته طائرات الإحتلال بثلاثة صواريخ وسقط واحد على الأقل عليه مباشرة مما أدى لاستشهاده مع آخرين، بينهم اثنان كانا يدفعان كرسي الشيخ المسن والمشلول وتناثرت الأشلاء والدماء في أرجاء المكان.

وكان الشيخ ياسين يتردد عادة على هذا المسجد الذي تربطه به علاقة وثيقة منذ أن كان خطيبا فيه يدعو للجهاد ضد العدو الإسرائيلي وتفصل مسافة قصيرة بين المسجد ومنزل الشيخ ياسين.

وفي وسط الشارع بين منزل الشيخ ياسين ومسجد المجمع الإسلامي على بعد مئات الأمتار، بدت الدماء في كل مكان وغطت أشلاء جدران منزل مكون من طابقين في شرق الشارع، وانتشر عدد من رجال الإسعاف والمواطنين لجمع أشلاء في الشارع وعلى أسطح بعض المنازل المجاورة.

وشوهدت بقايا المقعد المتحرك لياسين وقد كسته الدماء خارج المسجد وإطاراته الصغيرة متفحمة، كما شوهدت سيارة جيب خضراء كانت متوقفة على باب منزل وقد لحقت بها أضرار وتحطم الزجاج الأمامي بينما التصقت على جنبات الجيب بعض الأشلاء الصغيرة ودماء.

واستشهد في الغارة نفسها تسعة فلسطينيين وجرح 15 آخرون بينهم اثنان من أبنائه. وأعلن الحداد العام في الأراضي المحتلة وخرج الفلسطينيون إلى الشوارع في مسيرات احتجاج.

المصدر:يونيوز