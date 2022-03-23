مدبولي يدعو لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع الإمارات بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية منها

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بالمستثمر الإماراتي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية سعيد عيد الغفلي، الذي عرض إقامة مشروعات في قطاع التجزئة والاستثمار في المناطق اللوجيستية.

دعا رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى بذل المزيد من الجهود بما يدعم تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

وأكد مدبولي جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالمستثمر الإماراتي سعيد عيد الغفلي نائب رئيس مجلس ادارة جمعية أبوظبي التعاونية، الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي مصر والإمارات، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

ورحب مدبولي، خلال اللقاء، بالمبادرات التي من شأنها تعزيز أطر التعاون والتشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات، مجدداً التأكيد على دعم هذه الاستثمارات، والعمل على توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات المقترحة بالمدن الجديدة، وتقديم المزيد من التيسيرات في الإجراءات.

من جهته، اكد الغفلي "عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تنعكس بشكل واضح على أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها".

وأشار إلى "الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، والتي من بينها الزيارة التي قام بها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار للامارات مؤخراً، والتي تم خلالها استعراض العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، إلى جانب ما تم عقده من لقاءات مع المسؤولين من الجانب المصري، والتى كان أخرها لقاء وزير التموين لمناقشة واستعراض أوجه التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة".

ونوه بأن جمعية أبوظبي التعاونية تُعد المؤسسة الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة في الإمارات منذ إنشائها في عام 1980، وتتولى إدارة علامات تجارية من أكبر علامات الهايبر ماركت والسوبر ماركت في الدولة".

وأعرب الغفلي عن تطلع الشركة للاستثمار في مصر بقطاع التجزئة من خلال إقامة مولات تجارية وهايبر ماركت، وكذا الاستثمار في المناطق اللوجيستية، وعرض تصوراته بشأن الاستثمار في هذه المشروعات، وهو ما رحب به رئيس الوزراء، وكلف الوزراء المعنيين بمتابعة هذه الملفات المهمة.

المصدر:يونيوز