أردوغان: سنواصل مساعي التهدئة بين روسيا وأوكرانيا رغم الصعوبات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "بلاده تدرك مدى صعوبة الظروف من أجل التهدئة بين روسيا وأوكرانيا، لكنها ستواصل مساعيها التي ترى الدبلوماسية المخرج الوحيد من الأزمة".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، عقب لقائهما في أنقرة اليوم الثلاثاء، أكد أردوغان أن "تركيا ستواصل مبادراتها الدبلوماسية من أجل وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية، رغم الصعوبات".

وعلى صعيد العلاقات مع هولندا، قال أردوغان: "حددنا هدف الوصول إلى 15 مليار دولار لحجم التجارة الثنائية في المرحلة الأولى ثم 20 مليار دولار".

من ناحية أخرى، أعرب أردوغان عن "تطلعه من الاتحاد الأوروبي إلى فتح فصول تفاوضية جديدة في إطار مسار عضوية تركيا في التكتل".

وقال في هذا الصدد: "نتطلع من الاتحاد الأوروبي إلى فتح فصول تفاوضية بخصوص عضويتنا بعيدا عن حسابات المصالح الضيقة وبدء مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بسرعة".

المصدر:يونيوز