أكثر من مليون اردني يشاركون في انتخابات البلدية والمحافظات

بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات البلديات ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى 23.82% في كافة محافظات المملكة حتى الساعة الخامسة مساء.

وبلغ عدد الناخبين في المملكة خلال 10 ساعات من فتح صناديق الاقتراع مليون و95 ألفا و689 مقترعا ومقترعة.

وأدلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بصوته في الانتخابات البلدية واللامركزية بمدرسة تيسير ظبيان الثَّانويَّة للبنين التابعة لمنطقة زهران في عمان. وقال في تصريح بعد ذلك: “أحث كل مواطن ومواطنة على المشاركة بالواجب الدستوري واختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والبلديات.. وندعو المواطنين لتحكيم ضميرهم باختيار المرشحين الأفضل”.

وشجع الخصاونة المواطن أن يحكّم كل منهم ضميره وأن يختار الأفضل والأكثر قدرة على تمثيله وتمثيل طموحاته في إطار برامجي.

وأكد أن غياب البنية التحتية الكافية هي السبب لعدم إدلاء الأردنيين في الخارج بأصواتهم.

المصدر:يونيوز