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الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدمر 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، اليوم الثلاثاء عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.
رمز الخبر: ۶۴۶۸۹
تأريخ النشر: 23 March 2022

وأعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

وقد تقدمت التقسيمات الفرعية للقوات المسلحة الروسية 6 كيلومترات أخرى، وقامت بتحرير قرية "أوروجاينويه"، وتقاتل الآن ضد وحدات من لواء هجوم المناطق الوعرة المنفصل رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

كذلك توغلت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بعمق 4 كيلومترات في دفاعات اللواء 25 المحمول جوا، والتابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقاتل الآن من أجل السيطرة على قرى "كامينكا" و"نوفوسيلوفكا فتورايا" و"فيرخنيتوريتسكويه".

في اتجاه "كوراخوفا"، بلغ التقدم ليلا ما يصل إلى 5 كيلومترات، حيث دمرت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية سرية من اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 53، ووحدات الكتيبة الهجومية التابعة للواء الآلي المنفصل رقم 54 للقوات المسلحة الأوكرانية، وحررت قرى "سلافنويه" و"ترودوفسكوي" و"منجم تشيليوسكينتسيف" و"ماريينكا".

كما تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تدمير 3 دبابات و4 آليات قتال مشاة و4 قطع مدفعية ميدانية و6 آليات للطرق الوعرة في هذه المنطقة.

وفرضت وحدات القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك سيطرتها على قرى "كالينوفو بوباسنوي" و"نوفوألكسندروفكا" و"ستيبنويه" و"بوغوسلافسكويه" ويستمرون في تدمير وحدات اللواء الآلي المنفصل رقم 30 للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث وقع أكثر من 40 فردا و5 مركبات للعدو على الطرق الوعرة.

كذلك فقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية عدد 14 طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو، بما في ذلك واحدة من طراز "بيرقدار-تي بي2".

كذلك نجحت مجموعة من "صيادي الليل" مكونة من مروحيات "كا-52" و"مي-28إن" في تدمير 9 دبابات أوكرانية و7 مركبات قتالية ونقل جنود مدرعة خلال ضرباتها الليلية.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تم تدمير:

230 طائرة بدون طيار

181 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات

1528 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

154 قاذفة صواريخ متعددة

602 قطعة مدفعية ميدانية وهاون

1312 مركبات عسكرية خاصة

المصدر:يونيوز

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