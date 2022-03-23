السيسي يبحث مع بن زايد وبينيت تداعيات التطورات العالمية خاصة أسواق الطاقة والغذاء

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في مدينة شرم الشيخ بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالى بينت.

وبحث بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع الثلاثي مع السيسي وبينيت تعزيز العلاقات، وأهمية التعاون والتنسيق والتشاور بينها، بما يلبي طموحات التنمية والاستقرار في المنطقة، وأمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

كما تبادل بن زايد والسيسي وبينيت وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأنّ اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والاقليمية.

وكان الرئيس المصري قد استقبل، أمس الإثنين، في مدينة شرم الشيخ، ولي عهد أبوظبي، وعقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين.

كما تناولت المباحثات عددًا من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وقد تم التوافق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

هذا ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مصر في وقت سابق، حيث التقى الرئيس المصري.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بينيت الذي وصل أمس الإثنين إلى شرم الشيخ، بحث مع السيسي وبن زايد العلاقات بين تل ابيب والقاهرة وابو ظبي، في ظل آخر التطورات العالمية والإقليمية، وسبل تعزيزها على جميع الأصعدة.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الستة الماضية التي يقوم بها بينيت بزيارة إلى مصر، حيث كانت الزيارة الأولى له في أيلول/سبتمبر الماضي.

المصدر:يونيوز