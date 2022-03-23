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ولي العهد السعودي يبحث مع البرهان فرص تطوير العلاقات بين البلدين

استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء امس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وبحثا فرص تطوير العلاقات بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۴۶۸۲
تأريخ النشر: 22 March 2022

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء امس الإثنين، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، فرص تطوير العلاقات.

واستقبل بن سلمان، البرهان على رأس وفد سوداني، بعد ان زار رئيس مجلس السيادة الانتقالي في وقت سابق ملك السعودية واجرى معه مباحثات ثنائية.

وجرى خلال اللقاء وفق بيان رسمي سعودي "استعراض أوجه العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والفرص الواعدة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية".

واضاف البيان انه تم خلال لقاء بن سلمان والبرهان "بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

بدوره، نشر مجلس السيادة السوداني بيانًا حول اللقاء، ذكر أن "المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

وتابع البيان "أكد الجانبان ضرورة التنسيق والتعاون في مجال أمن البحر الأحمر والتعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات".

ولفت أن البرهان "أشاد بالدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه السعودية لبلاده لتحقيق الاستقرار والسلام".

كما ذكر البيان السوداني أن رئيس مجلس السيادة "قدم شرحا عن التطورات السياسية في السودان وجهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار".

وتابع: "من جانبه تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمواصلة السعودية دعمها للشعب السوداني".

واستطرد البيان: "أكد بن سلمان جاهزية صندوق الاستثمار السعودي للاستثمار المفتوح في السودان في كافة المجالات".

وفي وقت سابق الإثنين، كان البرهان، قد بحث مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بحسب بيان سابق من إعلام مجلس السيادة.

ووصل البرهان العاصمة السعودية الرياض، الإثنين في زيارة رسمية (غير محددة المدة) لبحث العلاقات السودانية وملفات إقليمية، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة وإقالة الوزراء الانتقاليين، وسط أوضاع معيشية صعبة.

المصدر:يونيوز

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