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الزاملي يطالب الحكومة بتحديد سقف زمني لإنجاز المشاريع الخدمية من قبل الوزارات المعنية

قدم النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، طلباً للحكومة لتحديد سقف زمني لإنجاز المشاريع الخدمية من قبل الوزارات المعنية.
رمز الخبر: ۶۴۶۸۱
تأريخ النشر: 22 March 2022

وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، طالب الحكومة ومؤسساتها بتحديد سقف زمني لإنجاز المشاريع الخدمية المتلكئة، لا سيما التي وصلت منها إلى مراحل متقدمة في الانجاز من قبل الوزارات المعنية".

وبين أن "ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا، استضاف خلاله الكادر المتقدم لوزارة الاعمار والاسكان ، بحضورنواب محافظة ديالى، بشان تلكؤ انجاز المشاريع الخدمية في المحافظة، والمحافظات الاخرى والمتعلقة بعمل الماء، شبكات الصرف الصحي، الطرق والجسور، المدارس".

وقال الزاملي بحسب البيان، إن "البرلمان بدورته الحالية شخص تلكؤا واضحا في انجاز المشاريع وعدم استفادة التخصيصات التي صوت عليها المجلس، وهذا ما يجب ان يعاد النظر بهِ في الموازنات الاتحادية المقبلة".

وأضاف أن "تخصيص موازنات كبيرة من قبل مجلس النواب للوزارات والمؤسسات الحكومية لانعاش المشاريع الخدمية، دون ان تقابلها نسب انجاز عالية، يؤشر الى خلل جلي في ادائها، ومما يتطلب اعادة النظر بذلك خلال مناقشة بنود الموازنة المقبلة ومنح كل وزارة تخصيصات تتناسب وقدراتها على الانجاز الفعلي العاجل".

ودعا "وزارة الاعمار الى تزويد مجلس النواب بجدول تفصيلي يتضمن اسباب تلكؤ المشاريع الخدمية ونسب المنجزة فيها، والخطط الموضوعة في الوزارة للمشاريع المزمع الاعلان عنها والمبالغ المخصصة لها".

المصدر:يونيوز

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