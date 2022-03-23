حماس: الشهيد الشيخ ياسين سطّر بحياته واستشهاده ملحمة جهادية وماضون على دربه

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، أن "الشيخ أحمد ياسين، رجل قعيد لكنه كان ثورةً وجهاداً ومقاومةً".

وقال هنية في كلمة له خلال فعالية بغزة لإحياء ذكرى استشهاد الشيخ ياسين اليوم الاربعاء: "سنبقى على عهد شيخنا الياسين بالمضي على دربه".

وأوضح أن ️"مكانة قضية فلسطين في وجدان هذه الأمة، أنها قضية محورية ومركزية لما تحمله من دلالات وأبعاد دينية عقائدية سياسية إنسانية، وبغيرها احتلت قضية فلسطين مكانتها في تاريخ الأمة ووجدانها".

وتابع قائلا: "هناك كوكبة عظيمة قبِلت ان تتقدم في كل المجالات دفاعا عن قضية فلسطين وحق العودة الى الارض والديار".

وحذر هنية من "محاولات جادة لضرب القضية الفلسطينية وإنهاء تفاعلها في عمقها العربي والاسلامي، ليحل محلها التطبيع الذي يفتح الباب والآفاق أمام الكيان ليخترق المنطقة لبناء نظام إقليمي جديد في إطار التحالفات العسكرية والامنية مع بعض الحكومات".

المصدر:يونيوز