وزارة الداخلية في صنعاء تكشف عن إنجازاتها الأمنية خلال سبعة أعوام من الحرب

كشفت وزارة الداخلية عن إنجازاتها الأمنية خلال سبعة أعوام، وتعهدت بأنها لن تألو جهداً في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ممتلكات المواطنين وإفشال مخططات العدو.

كشفت وزارة الداخلية في صنعاء عن إنجازاتها الأمنية خلال سبعة أعوام، وتعهدت بأنها لن تألو جهداً في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ممتلكات المواطنين وإفشال مخططات العدو.

وفي إيجاز صحفي عن إنجازات سبعة أعوام، اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري إن الوزارة حافظت على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات الحرة وأفشلت جرائم قوى التحالف وأدواته الإرهابية.

وأشار العجري الى 373 مبنى تابعاً للوزارة تعرضت للقصف والتدمير وخسرت الوزارة ما يقارب 650 مليار ريال بسبب العدوان الغاشم، وقد بلغت الإنجازات الأمنية 200 ألف و353 إنجازاً أمنيا بحمد لله وتوفيقه.

وأكد العجري أنه تم كشف وإحباط 347 مخططًا تخريبيًا إرهابياً حرك التحالف عملاءه وخلاياه الاجرامية لتنفيذها في المحافظات الحرة، كما تم تفكيك 2700 عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإجرامية التابعة للتحالف لاستهداف أمن الوطن وحياة المواطنين.

وأضاف أنه ضُبط 148 ألف و770 جريمة جنائية مختلفة، وبنسبة ضبط بلغت 94%، مشيرا، "نفذنا 16 ألف و 36 عملية ضبط واستعادة مسروقات وتم تسليمها لأصحابها".

وفي نفس السياق، قال العجري إن رجال الأمن تمكنوا من ضبط 565 خلية منظمة، و11 ألف و396 عملية ضبط لجرائم تهريب وترويج للمخدرات، كما تم احباط 317 عملية تهريب آثار يمنية وضبط المتهمين فيها كما تم ضبط 54 مخالفة بناء في المناطق الأثرية.

وتابع أن رجال الأمن استطاعوا ضبط ألفين و921 مخالفة جمركية، ومن ناحية أخرى نفذنا أكثر من 11 ألف و914 مهمة لتأمين فعاليات رسمية وشعبية.

كما لفت الى أنه تم استقبال 31 ألف و16 شكوى تم انجاز 29 ألف و358 شكوى من هذه الشكاوى، والافراج عن ألفين و552 شخص في ألفين و552 شكوى، وأيضًا تم تعويض أكثر من 471 شخصا كان أبرزها استعادة أراضي ومنازل وسيارات.

وأردف أنه تم إحالة 10 آلاف و34 شكوى للجهات القضائية وألف و132 شكوى لجهات حكومية أخرى، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية في ألفين و585 شكوى ضد المخالفين من منتسبي الوزارة.

واختتم إيجازه قائلًا: لن نألوا جهداً في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على ممتلكات المواطنين وإفشال مخططات العدو.

وتدخل الحرب التي تقودها السعودية على اليمن عامها الثامن، في ظل اوضاع انسانية صعبة يعاني منها الشعب اليمني بسبب الحصار الذي تفرضه قوى التحالف في البر والبحر والجو، مع استمرار الانتهاكات التي ترتكبها الأخيرة وسط صمت دولي وعربي.

المصدر:يونيوز