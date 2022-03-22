مباحثات أمريكية مغربية لإنجاح قمة الأعمال الأمريكية-الإفريقية المقبلة

أكدت المديرة التنفيذية لـ "كوربورايت كونسل أون أفريكا" فلوريزيل ليسر، أن المجلس سيعمل جنبا إلى جنب مع المغرب لضمان نجاح النسخة المقبلة من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية المقرر عقدها في تموز/يوليو المقبل بمراكش.

وقالت ليسر، عقب محادثاتها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أمس الإثنين بالرباط، "سنعمل مع الحكومة المغربية والقطاع الخاص في المملكة على ضمان نجاح قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية"، التي ستنعقد في المدينة الحمراء خلال الفترة من 19 إلى 22 تموز/يوليو المقبل.

وأكدت المسؤولة أنه سيتم بهذه المناسبة، تنظيم العديد من اللقاءات مع الحكومة والقطاع الخاص في المغرب لضمان تحقيق هاته التظاهرة للأهداف المرجوة منها.

وتهدف قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، التي ستجمع أكثر من ألف مشارك بمن في ذلك رواد الأعمال ورؤساء الحكومات، خلق شراكات وفرص دائمة بين صناع القرار الرئيسيين في القطاعين العام والخاص بأمريكا والقارة الإفريقية.

كما تشكل هذه النسخة فرصة للمنظمات المختلفة لاستكشاف آفاق جديدة من أجل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، مع تسليط الضوء على المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، لاسيما في ميادين التجارة الإقليمية الإفريقية والأمريكية - الإفريقية، والطاقة، والتحول الرقمي، وتمويل التجارة.

يذكر أن مجلس "CCA" الذي تأسس سنة 1993 لتعزيز الأعمال التجارية والاستثمار بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا، يعمل بشكل وثيق مع الحكومات والشركات لتحسين مناخ التجارة والاستثمار في إفريقيا ورفع مكانة إفريقيا في مجتمع الأعمال الأمريكي.

المصدر:يونيوز