بايدن يؤكد أن صاروخ "كينجال" الروسي الفرط صوتي "يستحيل إيقافه"

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن صاروخ "كينجال" الفرط صوتي مشابه للصواريخ الأخرى التي بحوزة واشنطن، لكن الصاروخ الروسي لا يمكن إيقافه فعليًا.

وفي تصريحات خلال اجتماع مع ممثلين عن قطاع الأعمال، ردا على سؤال بشأن مشاهدته لصاروخ "كينجال" الروسي، امس الاثنين، قال بايدن: "لدى الصاروخ الروسي رأس حربي مماثل للصواريخ الأخرى، حيث لا يوجد فرق كبير باستثناء أنه يكاد يكون من المستحيل إيقافه".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة ودمرت مستودعًا عسكريًا أوكرانيًا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنه لا يمكنها "تأكيد أو دحض مزاعم الجيش الروسي بشأن إطلاق صاروخ كينجال".

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في اوكرانيا لليوم الـ 27 على التوالي، مركزةً على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي الوساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

المصدر:يونيوز