54 إصابة خلال مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في محيط مخيم قلنديا

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في محيط مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تمركزت عند الشارعين الرئيسيين للمخيم والبلدة، وأغلقت مدخليهما.

وأضافت أن عددًا من قناصة قوات الاحتلال اعتلت أسطح منازل المواطنين في المخيم، وسط مواجهات مع الشبان، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في القدس، بأنها تعاملت مع 54 إصابة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مخيم قلنديا.

وأوضحت الجمعية أنها نقلت 7 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط للعلاج في المستشفى، فيما تعاملت مع الإصابات الأخرى ميدانيًا.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي كثّف من نشاطاته الاستيطانية، عبر تصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية، والتي شملت 317 منشأة خلال عام 2021، بزعم "البناء غير المرخص"، وفق مصادر فلسطينية.

المصدر:يونيوز