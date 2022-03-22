رئيس مجلس الوزراء: استطعنا كبح جماح ارتفاع كبير لأسعار السلع

اعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم ضخ كميات كبيرة من السلع، واستطعنا كبح جماح ارتفاع كبير للأسعار.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تم ضخ كميات كبيرة من السلع، واستطعنا كبح جماح ارتفاع كبير للأسعار.

وأشار في كلمته خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء امس الاثنين إلى إنه "في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة التي لا يوجد مدى زمني لانتهائها ومنها سيناريو متشائم لطول أمد هذه الأزمة وما سيترتب عليها".

وأوضح رئيس الحكومة أن الأسعار ارتفعت بصورة غير مسبوقة وخاصة أسعار الوقود والسلع مما سبب ضغطا شديدا على الموارد المصرية لتأمين السلع.

واعلن أنه في إطار حرص الحكومة على مصارحة الشعب المصري بكافة ما يحدث تم عقد هذا المؤتمر لعرض عدد من الخطوات التي تمت في هذه الفترة وما سيتم للتعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة التي ألقت بظلالها على مستوى العالم.

واكمل: "كافة الدول بلا استثناء اتخذت قرارات تتعلق بالسياسات النقدية للتعامل مع هذا الأزمة".

المصدر:يونيوز