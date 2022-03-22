مدبولي: تأثير أزمة أوكرانيا أشد من كورونا .. وتم التعديل على الموازنة لاستيعاب التضخم

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "تأثير أزمة أوكرانيا أشد من كورونا"، معتبرًا أن "العالم في انتظار سيناريو أكثر تشاؤما"، معلنًا تعديل ارقام الموازنة لاستيعاب التضخم.

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "تأثير أزمة أوكرانيا أشد من كورونا"، معتبرًا أن "العالم في انتظار سيناريو أكثر تشاؤما".

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء امس الاثنين، أضاف مدبولي أن "الحكومة قدمت مقترح الموازنة للعام الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي وعقب المستجدات التي تمت كانت هناك توجهات من الرئيس بإعطاء الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية".

وأشار مدبولي إلى أنه "تم التعديل على الموازنة لإتاحة مساحة أكبر لاستيعاب الزيادة في الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني والمعاشات والمرتبات".

وكشف رئيس الوزراء أنه "تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي من المقرر لها أن تطبق من 1 يوليو المقبل لتبدأ 1 نيسان/أبريل المقبل بتكلفة 8 مليارات جنيه".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الروسية عملياتها العسكرية في اوكرانيا لليوم الـ 27 على التوالي، مركزةً على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

المصدر:يونيوز