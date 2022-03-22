إنطلاق التصويت في إنتخابات مجالس البلديات والمحافظات بموجب قانونين جديدين

يدلي الناخبون الأردنيون، اليوم الثلاثاء، بأصواتهم لاختيار رؤساء وأعضاء 100 مجلس بلدي، وأعضاء 12 مجلس محافظة، وثلثي مجلس أمانة عمان (28 عضواً).

ويتنافس 4 آلاف و646 مرشحاً على ألف و325 مقعداً، تتوزع على مجالس البلدية والمحافظات وأمانة العاصمة، منهم 845 من النساء.

ويبلغ عدد الناخبين في الأردن نحو 4 ملايين و599 ألفاً، منهم 2 مليون و163 ألفاً و259 ذكوراً و2 مليون و436 ألفاً و343 إناثاً.

ويراقب الانتخابات 5048 مراقباً يمثلون 18 جهة محلية و10 جهات أجنبية. وينتشر 55 ألف رجل أمن لحماية عملية الانتخاب التي ستعلن نتائجها الأولية تباعاً بعد إغلاق الصناديق، مساء اليوم الثلاثاء، فيما يُتوقع أن تُعلن النتائج النهائية يوم غد الأربعاء.

وتجري الانتخابات بموجب قانونين جديدين، هما الإدارة المحلية وأمانة عمان، بعد إلغاء قانوني البلديات واللامركزية، في إطار سعي الأردن لتطوير الإدارة المحلية بتكريس "اللامركزية الإدارية" عبر هياكل للتنمية المحلية، بدءاً من مجالس محلية وبلديات، مروراً بمجالس محافظات، وانتهاءً بأقاليم تنموية.

وتختلف المجالس البلدية والمحلية في نطاق اختصاصها ومسؤولياتها عن مجالس المحافظات أو ما بات يعرف بـ"اللامركزية"، فالأولى مهمتها إدارة شؤون المدن والقرى في المملكة، فيما أوجدت الأخرى إدارات مستقلة للمحافظات.

وتشهد الانتخابات مقاطعة من جانب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي أعلن في 26 كانون الثاني/يناير الماضي تعليق مشاركته، عازياً الأمر إلى "تراكم الممارسات السلبية من الجانب الرسمي، واستمرار نهج الإقصاء ‏والتضييق والاستهداف ‏السياسي، بما يقوّض ‏البيئة المناسبة للمشاركة السياسية".

المصدر:يونيوز