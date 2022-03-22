حماس : التحولات التي تفرضها الحرب الروسية سيكون لها أثر إيجابي على قضية فلسطين

أكد القيادي في حركة حماس محمد المدهون أن العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا لها تأثيرات كبيرة على القضية الفلسطينية، وهذه التأثيرات واضحة ومتزايدة.

وفي تصريحات لوكالة يونيوز، اليوم الثلاثاء، حذّر المدهون من أنه في حال دخلت اوروبا على الحرب بشكل واضح ومباشر، قد تقع حرب عالمية، والعالم أحادي القطب الذي نعرفه اليوم سيتحول الى عالم متعدد الأقطاب.

وقال المدهون إن رفع الغطاء عن اوكراني هو مؤشر على رفع الغطاء عن دوله الاحتلال في وقت قريب.

ولفت الى انه على المدى القصير سيكون هناك صعوبة متزايدة في الواقع الفلسطيني، ولكن على المدى الطويل وعلى المدى الاستراتيجي، رأى المدهون ان التحولات التي تفرضها الحرب الروسية سيكون لها أثر إيجابي.

وأشار الى ان "بيت العنكبوت دولة الاحتلال تصبح أكثر هشاشة وأكثر عرضة للسقوط في أي لحظة".