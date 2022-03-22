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أولى جلسات الاستماع لإقرار المحكمة العليا لأول قاضية من أصول أفريقية تُعيّن في هذا المنصب

افتتحت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، الإثنين، جلسات الاستماع لإقرار المحكمة العليا للقاضية كيتانجي براون جاكسون، وهي أول امرأة ذات بشرة سوداء يتم ترشيحها لأعلى محكمة في البلاد.
رمز الخبر: ۶۴۶۴۹
تأريخ النشر: 22 March 2022

انطلقت جلسات المصادقة على مرشحة الرئيس الأميركي للمحكمة العليا القاضية كيتانجي براون جاكسون، يوم الاثنين، ومثلت القاضية أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ المعني بالمصادقة عليها في منصبها، في جلسة الاستماع الأولى ضمن سلسلة من الجلسات التي تستغرق أربعة أيام حتى يوم الخميس.

وجلست جاكسون البالغة، من العمر 51 عاماً، على مقعد الشاهد أمام أعضاء اللجنة للإجابة على أسئلتهم وهي أول أميركية من أصول أفريقية تُعيّن في هذا المنصب الذي يشغره القضاة لمدى الحياة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن عيّن قبل أسابيع، القاضية السمراء من أصول أفريقية كيتانجي براون جاكسون في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، ما سيشكل سابقة تاريخية اذا تمكنت من الحصول على تأييد مجلس الشيوخ لتثبيتها في هذا المنصب.

ومن المقرر أن تجيب جاكسون في بيانها الافتتاحي على أسئلة يومي الثلاثاء والأربعاء من 11 عضوًا من الديمقراطيين و 11 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

وقالت جاكسون في افتتاح ملاحظاتها: "إذا تم تصديقي ، فإني ألتزم بأنني سأعمل بشكل منتج لدعم الدستور والدفاع عنه ، وهذه التجربة الكبرى للديمقراطية الأمريكية التي استمرت طوال الـ 246 عامًا الماضية". "إنني أقوم بتقييم الوقائع وأفسّر القانون وأطبقه على وقائع القضية المعروضة عليّ دون خوف أو تفضيل اتساق اليمين القضائي".

وفي ردها على اتهامات نواب جمهوريين لها بالتحيز السياسي، قالت جاكسون أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "أقرر القضايا من موقف محايد".

واختتمت جاكسون بيانها الافتتاحي قائلة إنها كرست "حياتها المهنية لضمان أن الكلمات المحفورة على واجهة مبنى المحكمة العليا" العدالة المتساوية أمام القانون "هي حقيقة وليست مجرد فكرة مثالية".

وتضمن اليوم الأول أربع ساعات من التصريحات من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث هنأها أعضاء من كلا الحزبين السياسيين على ترشيحها وحياتها المهنية التي وصفوها بـ "الرائعة".

وقام الجمهوريون بمعاينة الأسئلة التي سيطرحونها على جاكسون خلال اليومين المقبلين، بما في ذلك إثارة مخاوفهم من خلال انفتاحها على مشاركة فلسفتها القضائية وكيف تعاملت مع الأحكام في بعض القضايا عندما كانت قاضية في محكمة جزئية أمريكية.

ومن المتوقع أن يعارض معظم الجمهوريين، إن لم يكن جميعهم، ترشيحها، ولكن سيكون هناك عدد كافٍ من الأصوات للتأكيد إذا صوت جميع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي لجاكسون ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

ويعتزم الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأقل هوامش الربح إنهاء تأكيدها، وستكون ثالث قاضية سوداء، بعد ثورجود مارشال وكلارنس توماس، وكذلك أول امرأة سوداء في المحكمة العليا.

وأعطت نقابة المحامين الأمريكية، التي تقيم المرشحين القضائيين، يوم الجمعة أعلى تصنيف لجاكسون، بالإجماع مؤهل جيدًا.

المصدر:يونيوز

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