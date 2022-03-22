العالم الغربي يتباكى على أوكرانيا متناسيًا ما يجري على الشعب الفلسطيني

تحدث المحلل السياسي الفلسطيني محمود العجرمي عن إزدواجية في المعايير بالتعامل مع الازمة الروسية الاوكرانية، وقال إن "العالم الغربي يتباكى اليوم على ما يجري في اوكرانيا متناسيًا ما يجري على الشعب الفلسطيني منذ اكثر من 73 عامًا".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أكد العجرمي أن "ما يجري بين روسيا واوكرانيا سيشكل عملية استقطاب على مستوى كوني وستكون نتائج ما يجري اليوم هو زيادة التفاعلات الدولية ليتشكل أكثر من قطب دولي حول القضية".

وأثارت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تساؤلات حول ازدواجية موقف المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة في التفريق بين الموقف المتخذ حول الأزمة في كييف، وممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وانتقد النائب الإيرلندي ريتشارد بويد، ازدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، في فرض العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غضون خمسة أيام، فيما لم يتم فرض أي عقوبات على الكيان الصهيوني الذي يمارس انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الروسية عملياتها العسكرية في اوكرانيا لليوم الـ 27 على التوالي، مركزةً على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.