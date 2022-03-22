الرئيس سعيّد يزور موقع حادث تصادم القطارين: لضرورة فتح تحقيق وتحميل المسؤوليات لأصحابها

زار الرئيس التونسي قيس سعيد، مكان حادث اصطدام القطارين بين محطة برشلونة وجبل الجلود، الذي تسبب في إصابة 95 شخصًا، الى جانب زيارته مستشفى شارل نيكول للاطمئنان على الحالة الصحية لبعض المصابين والاطلاع على ظروف العناية بهم.

وشدّد الرئيس سعيد على ضرورة "فتح تحقيق في الحادثة وتحميل المسؤوليات لأصحابها وذلك سواء كان الحادث عن قصد أو عن غير قصد".

وأضاف أنه "من الواضح أنه خطأ بشري".

وكانت قد أعلنت الحماية المدنية التونسية، أمس الاثنين، عن إصابة 95 شخصًا في حادث تصادم بين قطارين جنوب العاصمة تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، معز تريعة ان "تصادم قطارين في جنوب العاصمة أدى الى حرج 95 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفيات ولم يخلف ضحايا".

ووقع الحادث بين قطار الخطوط الداخلية الرابط بين وسط العاصمة وضاحيتها الجنوبية، وقطار الخطوط البعيدة السريع الرابط بين تونس ومحافظة سوسة الواقعة شرق البلاد، على مستوى محطة جبل الجلود وسط العاصمة تونس، من دون انحرافهما عن السكة أو حدوث انقلاب.

المصدر:يونيوز