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الأمم المتحدة: حوالي ربع سكان أوكرانيا أجبروا على الفرار في أقل من شهر واحد

لفت المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الى أن "أكثر من 10 ملايين شخص اجبروا على ترك منازلهم بحثا عن الأمن والأمان ما يقرب من ربع سكان أوكرانيا".
رمز الخبر: ۶۴۶۴۴
تأريخ النشر: 22 March 2022

وقال نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة إن "هذا العدد يشمل ما يُقدر بنحو 6.5 مليون رجل وامرأة وطفل نزحوا داخليا".

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك: "وما يقرب من 3.5 مليون شخص عبروا الحدود الدولية خارج أوكرانيا كلاجئين، وفقا لمفوضية اللاجئين."

وأضاف أن "الأمم المتحدة تظل قلقة بشأن تأثير القتال المبلغ عنه على المدنيين المحاصرين في مدن في شرق وشمال شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك في تشيرنيهيف وسومي وخاركيف وإيزيوم ودونيتسك وميكولايف وماريوبول".

وقال: "تشعر المنظمات الإنسانية بالقلق إزاء مخاطر الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وقد قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع تدابير منع الإتجار، وتوفير معلومات تم التحقق منها وآمنة للاجئين الاوكرانيين ورعايا البلدان المستضيفة أثناء التنقّل."

وأشار دوجاريك إلى أن منظمة الصحة العالمية تحققت من ستة تقارير إضافية تتعلق بهجمات على مرافق صحية في أوكرانيا يوم أمس. وحتى 20 آذار/مارس، تحققت المنظمة من 52 هجمة على المرافق الصحية في غضون 25 يوما. وقال: "تلاحظ منظمة الصحة العالمية أن هذا (يعني) أكثر من هجومين في اليوم، مؤكدة أن ذلك بالطبع غير مقبول وأن الرعاية الصحية يجب أن تكون محمية دائما."

من جهة أخرى، قال برنامج الأغذية العالمي إنه وصل بالمساعدات الغذائية منذ بداية الصراع إلى أكثر من 330,000 شخص من المتأثرين بالصراع داخل أوكرانيا.

المصدر:يونيوز

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