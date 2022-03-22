اللجنة الدستورية السورية تختتم اليوم الأول من الجولة السابعة لاجتماعاتها

إختتمت في مدينة جنيف السويسرية، مساء أمس الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

ويشارك في الاجتماعات أعضاء المجموعة المصغرة المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون الدولة السورية و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.

وكان بيدرسون قد أعلن في مؤتمر صحفي أول أمس الاحد أن "الأطراف المشاركة في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، سيناقشون 4 بنود أساسية هي أسس إدارة الدولة، هوية الدولة، رموز البلاد وبنية ووظيفة مؤسسات الدولة".

وأوضح أن "الأطراف سيناقشون كل يوم بنداً واحداً من هذه البنود".

ومن المقرر أن تختتم الجولة السابعة من اجتماعات "الدستورية السورية"، يوم الجمعة 25 آذار/مارس الجاري، ليعقد الأطراف عقبها مؤتمراً صحفياً.

يذكر أن الجولة السادسة للجنة انعقدت بين 18-22 تشرين الاول/أكتوبر الماضي، وأعلن بيدرسون في ختامها، أنها انتهت "دون تحقيق تقدم".

واتخذ قرار تشكيل اللجنة الدستورية ضمن مخرجات مؤتمر الحوار السوري، الذي انعقد في مدينة سوتشي الروسية 30 و31 يناير/كانون الثاني 2018، وبرعاية الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران.

المصدر:يونيوز