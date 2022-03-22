الدفاع الروسية تدحض مزاعم الإعلام الغربي بشأن استهداف مدنيين أوكرانيين داخل مركز تسوق

نشرت وزارة الدفاع الروسية أمس الاثنين مقطع فيديو لضربة بأسلحة دقيقة على منظومات صاروخية أوكرانية ومستودع صواريخ يقع في مركز تسوق مغلق في ضواحي كييف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المركز التجاري المذكور "خارج الخدمة"، فيما أظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة كيف أن المنطقة القريبة من مركز التسوق استخدمت لتخزين الذخائر الصاروخية وإعادة تحميل المنظومات الصاروخية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن مقطع الفيديو "يظهر بوضوح كيف تدخل قاذفة صواريخ أوكرانية متعددة الإطلاق إلى مركز التسوق الواقع في ضواحي كييف بحثا عن ملجأ"، وهو ما يدحض الروايات التي تناقلتها وسائل إعلام غربية، بشأن استهداف الجيش الروسي لمدنيين أبرياء.

وأضاف كوناشينكوف أن الفيديو الذي عرضته وزارة الدفاع يمثل "دليلاً قاطعًا" على استخدام القوميين المتطرفين مناطق سكنية في كييف ومدن أخرى كمواقع لإطلاق المدفعية ومنظومات الصواريخ.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن استهداف مركز التسوق يعد "من أسوأ ما شهدته كييف منذ بدء الحرب"، ونقلت عن مسؤولين محليين مزاعم بمقتل 8 أشخاص على الأقل، وهي الحصيلة التي نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية أيضًا.

من جانبها، أعلنت السلطات الاوكرانية مقتل 4 أشخاص على الأقل في كييف جرّاء قصف صاروخي استهدف مركز "ريتروفيل" التجاري، فجر الاثنين، فيما أكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو صحة التقارير، قائلًا إن "عدة انفجارات" سُمِعت، ونشر صورة للانفجار.

المصدر:يونيوز