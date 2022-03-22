السلطات الاسترالية تعيد الى الهند 29 قطعة أثرية بينها ست قطع للعبادات الهندوسية

أعادت السلطات الاسترالية 29 قطعة أثرية إلى الهند قبل عقد القمة الافتراضية بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الأسترالي سكوت موريسون، ومن بينهما ست قطع للعبادات الهندوسية في البلاد مثل شيفا وتلاميذه، عبادة شاكتي، اللورد فيشنو وأشكاله، تقليد جاين، صور وأ مزخرفات.

ولفتت مصادر صحافية الى أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي تفقد التحف بعد وصولها إلى الهند.

وذكرت المصادر أن الهند وأستراليا تعتزمان إبرام إتفاقية مشتركة بحلول نهاية الشهر الجاري، تهدف لتحرير التعريفات الجمركية على تجارة سلع معينة بين البلدين أو كتل تجارية قبل اتفاقية شاملة.

وبأتي هذا التطور في الوقت الذي يعقد فيه رئيسي وزراء البلدين القمة الافتراضية الثانية لتمهيد الطريق للمضي قدمًا في المبادرات الجديدة وتعزيز التعاون في مجموعة متنوعة من القطاعات بين البلدين.

كما ستعلن أستراليا أيضًا عن استثمار بقيمة 113 مليون دولار في الهند في قطاعات متعددة، والتي ستكون أكبر استثمار على الإطلاق من قبل الحكومة الأسترالية في الهند، حسبما أضافت المصادر.

المصدر:يونيوز