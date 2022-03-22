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وزارة الدفاع: الطيران الروسي دمّر 137 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، اليوم الثلاثاء، "تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال".
رمز الخبر: ۶۴۶۴۰
تأريخ النشر: 22 March 2022

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، في احاطة اعلامية: "من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة، ونظام صاروخي مضاد للطائرات، و8 مستودعات صواريخ، تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية، و101 مكان تخزين عتاد عسكري.

وأضاف كوناشينكوف: "وقد تقدمت التقسيمات الفرعية للقوات المسلحة الروسية 6 كيلومترات أخرى، وقامت بتحرير قرية "أوروجاينويه"، وتقاتل الآن ضد وحدات من لواء هجوم المناطق الوعرة المنفصل رقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "توغلت مجموعة من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية بعمق 4 كيلومترات في دفاعات اللواء 25 المحمول جوا، والتابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وتقاتل الآن من أجل السيطرة على قرى "كامينكا" و"نوفوسيلوفكا فتورايا" و"فيرخنيتوريتسكويه".

وأعلن كوناشينكوف أنه "بإتجاه "كوراخوفا"، بلغ التقدم ليلاً ما يصل إلى 5 كيلومترات، حيث دمرت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية سرية من اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 53، ووحدات الكتيبة الهجومية التابعة للواء الآلي المنفصل رقم 54 للقوات المسلحة الأوكرانية، وحررت قرى "سلافنويه" و"ترودوفسكوي" و"منجم تشيليوسكينتسيف" و"ماريينكا".

وأكد انه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تدمير 3 دبابات و4 آليات قتال مشاة و4 قطع مدفعية ميدانية و6 آليات للطرق الوعرة في هذه المنطقة".

وأشار الى أن "وحدات القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك فرضت سيطرتها على قرى "كالينوفو بوباسنوي" و"نوفوألكسندروفكا" و"ستيبنويه" و"بوغوسلافسكويه" ويستمرون في تدمير وحدات اللواء الآلي المنفصل رقم 30 للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث وقع أكثر من 40 فردًا و5 مركبات للعدو على الطرق الوعرة".

وتواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في اوكرانيا لليوم الـ 27 على التوالي، مركزةً على ضرب منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس، وسط استمرار مساعي وساطة بين موسكو وكييف وتشديد الغرب عقوباته ضد روسيا.

المصدر:يونيوز

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