رئاسة الوزراء: إجلاء 8 آلاف و57 شخصًا عبر سبع ممرات إلى مناطق آمنة بعيدًا عن الاشتباكات

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها أجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 8 آلاف و57 شخصًا من المدن التي تشهد اشتباكات مع الجيش الروسي إلى مناطق آمنة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "عمليات الإجلاء جرت أمس الاثنين عبر سبعة ممرات إنسانية من أصل ثمانية في مناطق الاشتباك".

وأشارت فيريشوك إلى "إجلاء 8 آلاف و57 شخصًا من مدينة ماريوبول وقرى كييف إلى مناطق آمنة خلال الـ24 ساعة الماضية رغم الصعوبات المختلفة".

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد أعلنت أن "القوات الروسية فشلت في تحقيق تقدم باتجاه دونيتسك ولوغانسك".

وأضافت أن "القوات الأوكرانية صدت 14 هجوما ودمرت 14 دبابة و8 مركبات وثلاثة أنظمة مدفعية بمحيط دونيتسك ولوهانسك.

وقال انفصاليو دونيتسك، إن القوات الأوكرانية قصفت حي بيتروفسكي السكني غرب المدينة بصواريخ غراد.

المصدر:يونيوز