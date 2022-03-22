تعاون ثنائي فيتنامي - ماليزي في مجالات الدبلوماسية والقانون والعمل والأخبار

بحث رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب مع نظيره الفيتنامي فام مینه تشين اليوم، الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي في التدريب الدبلوماسي، والأنشطة القانونية والعمل وتبادل الأخبار بين البلدين.

كما تبادل الزعيمان الوثائق ذات الصلة والموقعة في وقت سابق خلال حفل خاص أقيم في مكتب الحكومة بهانوي.

من جهة ثانية تبادل وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبدالله خلال الحفل، وثائق النوايا بشأن التعاون التدريب الدبلوماسي مع نظيره الفيتنامي بوي ثانه سون، في حين تم تبادل الوثائق بخصوص التعاون في العمل والتوظيف والإعادة الطوعية إلى الوطن مع وزير العمل الفيتنامي داو نجوك دونج.

وكذلك تبادل المدعي العمومي الماليزي عيدروس هارون وثائق تتعلق بأنشطة التعاون القانوني مع وزير العدل الفيتنامي الي تان لوج.

في غضون ذلك، تبادل رئيس التحرير لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما خضر بن محمد يونس مع المدير العام لوكالة أنباء فيتنام "في.إن.إي" فو يت ترانج، وثائق بشأن اتفاقية التعاون المهني المتعلقة بتبادل الأخبار، والصور، والخبرة الفنية والتدريب في برامج التعاون بين الطرفين".

المصدر:يونيوز