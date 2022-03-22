لا ناجين بعد العثور على حطام الطائرة التي تحطمت جنوب البلاد

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم العثور على ناجين من طائرة الخطوط الجوية الصينية الشرقية التي تحطمت وعلى متنها 132 شخصاً في جنوب الصين.

وعُثر على حطام الطائرة ولكن لم يتم العثور على أحد على قيد الحياة، حسبما ذكر التلفزيون المركزي الصيني، بعد نحو 18 ساعة من تحطم الطائرة.

وشارك المئات من عمال الإطفاء والإنقاذ في جهود البحث.

من جانبها، قالت شركة بوينغ الصين اليوم إنها تتعاون حاليًا مع شركة طيران شرق الصين وستقدم دعمًا بعد تحطم الطائرة.

وأضافت بوينغ الصين أن الشركة على اتصال بالمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، مضيفةً أن خبراءها الفنيين على استعداد لمساعدة هيئة الطيران المدني الصينية في إجراء التحقيقات.

وتحطمت الطائرة من طراز "بوينغ 737" التابعة لشركة طيران شرق الصين، التي أقلعت من كونمينغ وكانت متجهة إلى قوانغتشو، في منطقة جبلية بالقرب من قرية مولانغ في محافظة تنغشيان في مدينة ووتشو في الساعة 2:38 بعد ظهر امس الاثنين، مما تسبب في اندلاع حريق بالجبل.

وكان على متن الطائرة 123 راكباً و9 من أفراد الطاقم، جميعهم مواطنون صينيون، مما يجعل هذا أسوأ حادث طيران في الصين منذ ما يقرب من 12 عاماً.

المصدر:يونيوز