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اجتماع العائلة حول سفرة "الهفت سين" أبرز مظاهر احتفالات النوروز

جلسة عائلية ليست كغيرها من الجلسات، هي تقليد سنوي يمارسه الايرانيون في عيد النوروز (بداية فصل الربيع) ورأس السنة الهجرية الشمسية الايرانية.
رمز الخبر: ۶۴۶۳۳
تأريخ النشر: 22 March 2022

اليوم انتهى عام 1400 هجري شمسي، ويبدأ عام 1401، وقبل نصف ساعة من انتهاء اليوم الاخير في السنة، تجلس العائلات حول سفرة ما يسمى بـ"الهفت سين" اي "السينات السبع" وهي سفرة تضم سبعة مواد تبدأ بحرف السين، في دلالة على البركة والبقاء الى جانب بعضهم البعض.

جرت العادة ضمن تقاليد عيد النوروز القديمة بتنظيف البيوت وتغيير المستلزمات المنزلية بحسب الحاجة، وكذلك شراء الملابس والذهاب إلى الحلاق وتزيين مائدة العيد بالقرآن والشموع والمرآة والورود والمكسرات والحلويات، وكذلك الأسماك الصغيرة ذات اللون الأحمر.

أما الجانب الجوهري من العيد فيكمن في زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء، وكذلك في الرحلات السياحية، خلال إجازة عيد النوروز، التي تمتد لأسبوعين.

المصدر:يونيوز

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