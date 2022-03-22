قديروف يعلن إرسال دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان إلى أوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، اليوم الاثنين، ارسال دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونشر قديروف مقطع فيديو عبر قناته على "تلغرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا.

وقال: "هذا ليس سوى جزء صغير من أولئك الذين يريدون خدمة دولتهم. الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم تحفيزا".

وأضاف رئيس الشيشان أن الوحدات ستصل قريبا إلى أوكرانيا.

هذا ونشر قديروف، أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر غنائم عسكرية أوكرانية عرضها في العاصمة الشيشانية غروزني.

وأظهر المقطع المنشور قديروف وهو يقوم باستعراض الغنائم العسكرية المتمثلة بمركبات مدرعة عسكرية تم الاستيلاء عليها من الجيش الأوكراني خلال مهمات عسكرية في أوكرانيا.

وبحسب قديروف، يستخدم الضباط في الجيش الأوكراني هذه المركبات المصفحة للتنقل خلال العمليات العسكرية وهي مركبات أوكرانية الصنع، مشيرا إلى أنها جيدة للاستخدام ومضمونة وصنعت على مستوى عال وتحتوي على تقنيات متطورة وعالية الجودة.

وقام قديروف بنزع الملصقات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ووضع ملصقات تابعة له مكتوب عليها "أحمد القوة".

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر:يونيوز