رئيس الوزراء يستقبل نظيره الماليزي ويبحثان العلاقات الثنائية

استضاف رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، نظيره الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، في هانوي صباح اليوم، حيث اقيمت مراسم استقبال رسمية ثم عقد الجانبان جلسة مباحثات ثنائية.

استقبل رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، وفد رفيع المستوى من ماليزيا، في القصر الرئاسي في هانوي.

واقيم حفل استقبال رسمي للرئيس الماليزي، بحضور وزراء وقادة مكتب رئيس الوزراء، ومسؤولي كل من وزارة الخارجية والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل والتعليم الماليزية.

وعقب مراسم الترحيب والاستقبال الرسمي، أجرى رئيسا وزراء البلدين محادثات ثنائية تطرقت الى العلاقات بين ماليزيا وفيتنام وسبل تطويرها وتعزيزها.

جدير بالذكر ان هذه الزيارة لفيتنام تعد الأولى لرئيس وزراء ماليزيا منذ توليه مهامه في اب أغسطس 2021.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الماليزي مع الأمين العام للحزب في البلاد نجوين فو ترونج والرئيس نجوين شوان فوك ورئيس الجمعية الوطنية فونج دينه هيو.

المصدر:يونيوز