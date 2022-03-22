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في ثاني زيارة خلال 6 أشهر.. رئيس وزراء الاحتلال يلتقي السيسي في القاهرة

وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إلى مصر في زيارة غير مجدولة. والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ثاني لقاء بين الجانبين خلال 6 أشهر.
رمز الخبر: ۶۴۶۲۲
تأريخ النشر: 22 March 2022

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة خلال زيارته غير المعلن عنها مسبقا.

وقالت هيئة البث الاسرائيلية في بيان لها اليوم الاثنين، "توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت من مطار بن غوريون ليلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا في العاصمة المصرية القاهرة".

فيما أفادت قناة "كان" العبرية، أن القاء الثنائي سيناقش "تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإسرائيلية".

وتعتبر هذه ثاني زيارة يقوم بها بينيت لمصر في غضون ستة أشهر.

واستقبل الرئيس المصري في ايلول/سبتمبر 2021 في شرم الشيخ، في زيارة رسمية وعلنية هي الأولى من نوعها منذ عشر سنوات، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت "في محاولة لإحياء مباحثات السلام" وفق ما اعلنت الرئاسة المصرية حينها.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالاتفاق مع الرئيس المصري، عن تسيير خط طيران مباشر بين تل أبيب وشرم الشيخ، ابتداء من الشهر المقبل، و"ذلك تماشيا مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل ومصر بشأن توسيع الرحلات الجوية المباشرة".

وقال بينيت إن هذه "خطوة أخرى في إحياء اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، والتعاون بين البلدين آخذ في التوسع في العديد من المجالات، وهذا يسهم في استقرار الشعبين واستقرار المنطقة".

المصدر:يونيوز

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