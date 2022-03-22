ماكرون وسانشيز يبحثان عن حلول لِلجم أسعار الطاقة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ظهر اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في باريس للاتفاق على حلول فعّالة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل القمة الأوروبية التي ستُخصَّص جزئيّاً لهذه المسألة.

وقال الرئيس الفرنسي لدى استقباله سانشيز في قصر الاليزيه إنّ الأمر يتعلّق بـ"تقريب الحلول الفعالة للحد من ارتفاع أسعار الغاز والحد من التأثير على سعر الكهرباء والحصول على حلول تخزين مشتركة في أوروبا وتنويع مصادر إمداداتنا".

وأضاف للصحافيين أنّ الأولوية هي "التحضير لحماية الاسر والشركات على المدى القصير وقدراتنا على الصمود على المدى المتوسط مع الحفاظ على أمن طاقتنا للشتاء المقبل".

وكان بيدرو سانشيز التقى الجمعة في روما مسؤولين إيطاليين ويونانيين وبرتغاليين "لاتّباع نهج مشترك لدفع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى إلى اتخاذ إجراءات وقائية مهمة لجميع الدول"، بحسب رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي الذي تحدث عن عمليات شراء وتخزين "مشتركة" للغاز.

بعد زيارة المسؤول الإسباني من المقرّر أن يشارك إيمانويل ماكرون في مؤتمر عبر الفيديو حول أوكرانيا مع جو بايدن والبريطاني بوريس جونسون والألماني أولاف شولتس وماريو دراغي، ويستقبل بعدها ساولي نينيستو رئيس فنلندا الدولة المتاخمة لروسيا، وعارضت ألمانيا حظراً فوريّاً على المحروقات الروسية التي تعتمد عليها بشكل كبير.

المصدر:يونيوز