إئتلاف 14 فبراير ينظم مهرجانا شعريا في الذكرى الحادية عشر لدخول قوات درع الجزيرة للبحرين

نظم ائتلاف ثورة 14 فبراير مهرجانه الخطابي الشعري في البصرة بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشر لدخول قوات درع الجزيرة للبحرين، وتأبيناً لشهداء مجزرة شعبان الكبرى في القطيف.

وبدأ المهرجان بتلاوة آي من الذكر الحكيم، تلاه النشيد الوطني العراقي، وثم عرض لفيديو مصور يوثق الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له شعب البحرين.

وأكّدت كلمات المتحدثين في المهرجان على التضامن الكامل مع أبناء البحرين سواء الأطفال أو النساء والشيوخ والعلماء وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

هذا وتوجه المتحدثون لشعب البحرين بالقول "إن قضيتكم هي قضيتنا ولن نتخلى عنكم".

وأكّد المشاركون في الحفل أنّ المعارضة البحرينية في إئتلاف 14 فبراير هي في كنف المقاومة العراقية.

كما شارك في الحفل شعراء ألقوا قصائد ركزت في معظمها على تضامن الشعب العراقي مع شقيقه البحريني.

المصدر:يونيوز